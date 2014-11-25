В Ахтырке бастуют нефтяники ПАО «Укрнафта» обратилась к НАК «Нафтогаз Украины» с предложением о вынесении на рассмотрение Наблюдательного совета вопросов, связанных с переименованием Прилуцкого УБР в «Укрнафта бурения», а значит и изменением подчиненности Прикарпатского и Ахтырского УБР с последующей их ликвидацией.

То есть Ахтырское и Прикарпатское УБР попадают под так называемую «реорганизацию», которая на деле является не чем иным, как массовым сокращением квалифицированных рабочих нефтяной отрасли, пишет Роксолана.

Именно для того, чтобы не допустить реорганизации трех структурных подразделений УБР в одно с центром в Прилуках и сохранения рабочих мест, 14, 15 и 16 марта работники Ахтырского управления буровых работ собирались на крыльце админздания, чтобы выразить свое несогласие с действиями руководства ПАО «Укрнафта» .

Под зданием Ахтырского УБР с 12:00 до 13:00 часов, в обеденный перерыв, вот уже третий день подряд происходит мирная предупредительная акция первичной профсоюзной организации, целью которой является выражение протеста против ликвидации Ахтырского и Прикарпатского УБР, что приведет к массовому высвобождению работников нефтяной отрасли.

16 марта была принята резолюция участников акции протеста «НЕТ! - Развалу, увольнениям, беззаконию в ПАО «Укрнафта», ДА! - Возрождению украинской нефтегазодобыче» к правлению ПАО «Укрнафта», Наблюдательному совету ПАО «Укрнафта» и органам местной власти и самоуправления с просьбой активизировать работу по сохранению структурных единиц ПАО «Укрнафта», в том числе Ахтырского УБР.

Напомним, что именно сегодня должно состояться заседание Наблюдательного совета ПАО «Укрнафта», на котором и будет решаться дальнейшая судьба буровиков.