На Сумщине знакомство в соцсети закончилось кражей С заявлением о краже 2600 гривен с банковской карточки в Шосткинского отдела полиции обратился 20-летний житель одного из сел района. Он пояснил, что в краже подозревает двух своих новых знакомых, с которыми отдыхал вечером.

Как выяснилось, молодой человек познакомился с двумя подружками в социальных сетях. Когда встретились - пригласил их на романтический ужин к себе домой. Через некоторое время заснул, а когда проснулся, девушек уже не было. А на мобильный пришло смс-сообщение о снятии со счета 2600 гривен.

Новых подруг мужчины правоохранители разыскали сразу. Ими оказались две местные девушки 17 и 18 лет. В содеянном обе признались. Рассказали, что когда парень уснул, они похитили его банковскую карточку, пин-код от которой им был известен, на такси добрались до города и сняли там наличные. После чего вернулись к парню домой и положили карточку на то же место, где и брали.

По факту кражи в полиции уже отрыли уголовное производство. Пытаясь избежать наказания, девушки уже вернули потерпевшему похищенные средства. Дальнейшую их судьбу будет решать суд. Санкция статьи, по которой открыто уголовное производство, предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.