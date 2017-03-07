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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине поймали на взятке инспектора Укртрансбезпеки

На Сумщине разоблачили старшего государственного инспектора отдела государственного контроля на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Следственным управлением ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области совместно с криминальной полицией ГУ НП в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства старшим государственным инспектором отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте управления Укртрансбезпеки в Сумской области неправомерной выгоды.

Инспектор обязал предпринимателя за непрепятствование в осуществлении грузовых перевозок на территории Глуховского района платить ему систематически 4 тыс. грн или предоставлять другую неправомерную выгоду на указанную сумму. Сегодня, 16 марта 2017 года, указанное лицо разоблачено непосредственно после получения им талонов на 150 л горючего.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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