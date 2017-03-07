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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:3427

Япония поможет Краснополью

Краснопольский район стал одним из победителей прошлогоднего конкурса проектов по программе «Кусаноне», который состоялся в Украине при поддержке правительства Японии.

Согласно четырех представленных инвестиционных проектов, Краснопольская центральная районная больница получит паровой стерилизатор, электрическую дезинфекционную камеру, кислородный концентратор и гастродуоденоскоп на общую сумму почти 1,3 миллиона гривен, пишет Урядовий кур’єр.

Как рассказал глава Краснопольской райгосадминистрации Юрий Яремчук, чтобы реализовать замыслы, в районе ищут и используют различные источники финансирования, среди которых участие в конкурсах и международных грантах. Хотя одержать победу сложно, именно так удается компенсировать дефицит районных средств и существенно улучшить качество медицинских услуг.

В целом же правительство Японии намерено предоставить почти 290 тыс. долларов на проекты благотворительных организаций в области медицины и образования, реализующихся в этом году.

Об этом сообщил посол Японии в Украине Суми Шигеки при подписании грантовых соглашений между Посольством Японии в Украине и международным благотворительным фондом «Каритас Украины».

Кроме Сумской, проекты будут реализованы также в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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