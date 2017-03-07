Япония поможет Краснополью Краснопольский район стал одним из победителей прошлогоднего конкурса проектов по программе «Кусаноне», который состоялся в Украине при поддержке правительства Японии.

Согласно четырех представленных инвестиционных проектов, Краснопольская центральная районная больница получит паровой стерилизатор, электрическую дезинфекционную камеру, кислородный концентратор и гастродуоденоскоп на общую сумму почти 1,3 миллиона гривен, пишет Урядовий кур’єр.

Как рассказал глава Краснопольской райгосадминистрации Юрий Яремчук, чтобы реализовать замыслы, в районе ищут и используют различные источники финансирования, среди которых участие в конкурсах и международных грантах. Хотя одержать победу сложно, именно так удается компенсировать дефицит районных средств и существенно улучшить качество медицинских услуг.

В целом же правительство Японии намерено предоставить почти 290 тыс. долларов на проекты благотворительных организаций в области медицины и образования, реализующихся в этом году.

Об этом сообщил посол Японии в Украине Суми Шигеки при подписании грантовых соглашений между Посольством Японии в Украине и международным благотворительным фондом «Каритас Украины».

Кроме Сумской, проекты будут реализованы также в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.