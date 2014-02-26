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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:58547

Сумское НПО назвало цену Дворца культуры

10 миллионов гривен - такую цену за Дворец культуры назвали в Сумском НПО, которому принадлежит здание. На ее финансирование у завода нет денег, поэтому 1 июня заведение консервируют и предлагают купить городу.

«Эксперты завода посчитали, исходя из того, сколько сегодня стоит построить новый дворец. Минус износ коммуникаций, снос самого здания, фундамента и крыши и т.д. Получилось 10-12 миллионов. У предприятия сегодня не лучшие времена, и мы понимаем, что деньги, которые будут выручены, помогут в решении проблем, которые сегодня есть: погашение долга по зарплате, по энергоносителям», - пояснил директор завода Алексей Цымбал, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Городской голова Александр Лысенко рассказал: «Я предложил вычесть из предложенной суммы, сумму, которую мы должны будем потратить на ремонт данного помещения. Это устройство фундаментов, благоустройство территории и крыши. В Киеве мне предложили принять участие в переговорах с наблюдательным советом, учредителями».

На сайте же петиций предложение перенаправить бюджетные 30 млн грн по реконструкции «Романтики» на модернизацию Дворца культуры набрала 315 из необходимых 250 голосов.

Глава ОО «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко назвал выделение денег на реконструкцию «Романтики» нецелесообразным: «Использование денег на «Романтику» однозначно неэффективно функционально и в бюджете. В бюджете неэффективно тем, что она убита, и легче построить новую, чем ремонтировать старую «Романтику» и поэтому лучше и эффективнее использовать на дворец «Фрунзе». Но надо торговаться - то, что заявили владельцы завода - 10 млн, то это однозначный бред, поскольку этот комплекс строили сумчане для сумчан».

По словам директора завода, содержание Дворца в год обходилось предприятию в около 600 тыс. грн.

Общество ДК Фрунзе

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