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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30189

В Сумах прошли соревнования памяти Героя Украины

16 марта в Сумах состоялись спортивные соревнования памяти Героя Украины, Почетного горожанина Сум, полковника СБУ Александра Анищенко.

Спортивный турнир (соревнования по футзалу и волейболу) состоялся в спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко, в котором с 1987 по 1993 годы учился Александр Анищенко.

В мероприятии приняли участие сборные команды преподавателей учебного заведения и сотрудников Управления СБУ в Сумской области, лично знавших Александра, которые учились вместе с ним и проходили службу.

Перед началом соревнований студенты вуза продемонстрировали присутствующим свои спортивные достижения, а по окончании мероприятия состоялось награждение победителей памятными кубками, дипломами и грамотами.

Ректор СумГПУ им. А.С. Макаренко Юрий Лянной отметил, что память о Героях, которые отдали свои жизни за свободу Украины, живет в добрых делах, которые мы посвящаем им, и выступил с инициативой, которая нашла отклик у всех присутствующих, ежегодно проводить турнир памяти Героя Украины Александра Анищенко накануне профессионального праздника сотрудников украинской спецслужбы.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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