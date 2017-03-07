В Сумах прошли соревнования памяти Героя Украины 16 марта в Сумах состоялись спортивные соревнования памяти Героя Украины, Почетного горожанина Сум, полковника СБУ Александра Анищенко.

Спортивный турнир (соревнования по футзалу и волейболу) состоялся в спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко, в котором с 1987 по 1993 годы учился Александр Анищенко.

В мероприятии приняли участие сборные команды преподавателей учебного заведения и сотрудников Управления СБУ в Сумской области, лично знавших Александра, которые учились вместе с ним и проходили службу.

Перед началом соревнований студенты вуза продемонстрировали присутствующим свои спортивные достижения, а по окончании мероприятия состоялось награждение победителей памятными кубками, дипломами и грамотами.

Ректор СумГПУ им. А.С. Макаренко Юрий Лянной отметил, что память о Героях, которые отдали свои жизни за свободу Украины, живет в добрых делах, которые мы посвящаем им, и выступил с инициативой, которая нашла отклик у всех присутствующих, ежегодно проводить турнир памяти Героя Украины Александра Анищенко накануне профессионального праздника сотрудников украинской спецслужбы.