ПФК «Сумы» подписал еще двух игроков К ПФК Сумы присоединились еще два полузащитника.

Контракт с сумской командой подписал 27-летний Антон Савин, который ранее выступал за криворожский «Горняк», «Сталь», «Буковину», «Гелиос», «Нефтяник», «Горняк-Спорт». Последние полгода провел в армянском клубе «Алашкерт».

В «Сумы» вернулся Дмитрий Олейник, который выступал за «горожан» с 2015 до осени 2016 года. После этого полгода играл в ривненском «Вересе». Среди профессиональных клубов в активе Дмитрия также «Шахтер-3», «Олимпик» и «Полтава».