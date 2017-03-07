Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3240

ПФК «Сумы» подписал еще двух игроков

К ПФК Сумы присоединились еще два полузащитника.

Контракт с сумской командой подписал 27-летний Антон Савин, который ранее выступал за криворожский «Горняк», «Сталь», «Буковину», «Гелиос», «Нефтяник», «Горняк-Спорт». Последние полгода провел в армянском клубе «Алашкерт».

В «Сумы» вернулся Дмитрий Олейник, который выступал за «горожан» с 2015 до осени 2016 года. После этого полгода играл в ривненском «Вересе». Среди профессиональных клубов в активе Дмитрия также «Шахтер-3», «Олимпик» и «Полтава».

Спорт ПФК «Сумы»

По тематике

15.03.2017 16:38

Пять игроков ПФК «Сумы» вернулись в роменский «Агробизнес TSK»

Анцибор Андрей, Шимко Александр, Лойко Дмитрий, Прокопчук Алексей и Гаврась Максим продолжат выступать за команду из Ромен «Агробизнес-TSK»....

14.03.2017 09:04

ПФК "Сумы" усилился еще тремя игроками

ПФК "Сумы" подписал полузащитников Антона Муховикова, Ивана Комлева и Никиту Коновалова, сообщает официальный сайт клуба....

13.03.2017 17:00

«Сумы» в Полтаве сыграли вничью с краматорчанами

11 марта в Полтаве прошел товарищеский матч между ПФК «Сумы» и краматорским «Авангардом»....

09.03.2017 16:47

ПФК «Сумы» подписал еще четырех футболистов

Ряды ПФК «Сумы» пополнили еще четыре футболиста....

07.03.2017 15:12

ПФК «Сумы» сыграл вничью с запорожцами

Контрольный матч между ПФК «Сумы» и запорожским «Металлургом» состоялся 6 марта....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
Кладовщик
Модель
Грузчик
Менеджер по продажам
Секретарь руководителя

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.