Внимание! 17 марта - последний день регистрации на ВНО-2017

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, на 14 марта для прохождения внешнего независимого оценивания в Сумской области зарегистрировалось 4897 выпускников общеобразовательных учреждений текущего года. Это составляет 96,9 % от общего количества выпускников школ 2017 года.
Проверить состояние регистрации можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе «Проверить состояние регистрации» по номеру регистрационной карточки, который отражен в контрольно-информационном листке.
Участники, приславшие документы до 17 марта и которые получили отказ в регистрации из-за неправильно оформленных документов, могут до 31 марта осуществить перерегистрацию, устранив предыдущие недостатки.
В случае необходимости участники, которые уже зарегистрированы на ВНО, также до конца текущего месяца могут внести изменения в регистрационные данные, осуществив перерегистрацию на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе «Внести изменения». Новую регистрационную карточку и ранее полученный сертификат, другие регистрационные документы нужно направить в Харьковский региональный центр оценивания качества образования.
Впервые в Украине при проведении ВНО-2017 будет функционировать межобластной округ....
В этом году на пробное тестирование зарегистрировалось три четверти абитуриентов Сумской области – это рекордное количество за все время существования...
Регистрация на прохождение внешнего независимого оценивания будет длиться до 17 марта....
Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году будет проводиться с 23 мая по 16 июня, дополнительная сессия - с 3...
С сегодняшнего дня стартовала регистрация на пробное ВНО-2017....