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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! 17 марта - последний день регистрации на ВНО-2017

Лицам, которые отправили регистрационные документы по истечении установленного срока, будет отказано в регистрации для участия в прохождении тестирования.

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, на 14 марта для прохождения внешнего независимого оценивания в Сумской области зарегистрировалось 4897 выпускников общеобразовательных учреждений текущего года. Это составляет 96,9 % от общего количества выпускников школ 2017 года.

Проверить состояние регистрации можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе «Проверить состояние регистрации» по номеру регистрационной карточки, который отражен в контрольно-информационном листке.

Участники, приславшие документы до 17 марта и которые получили отказ в регистрации из-за неправильно оформленных документов, могут до 31 марта осуществить перерегистрацию, устранив предыдущие недостатки.

В случае необходимости участники, которые уже зарегистрированы на ВНО, также до конца текущего месяца могут внести изменения в регистрационные данные, осуществив перерегистрацию на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе «Внести изменения». Новую регистрационную карточку и ранее полученный сертификат, другие регистрационные документы нужно направить в Харьковский региональный центр оценивания качества образования.

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