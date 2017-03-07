На Сумщине пиротехники уничтожили два устаревшие боеприпаса В течение 16 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 152 и 122 мм.

Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Шосткинского района и г. Конотоп.

Первый устаревший боеприпас был накануне обнаружен в с. Вовна Шосткинского района местным сельским головой в поле на расстоянии 700 м от жилых домов. А другой артснаряд - в г. Конотоп, когда местные жители проводили хозяйственные работы и выносили мусор на свалку, там в 300 м от жилых домов находился взрывоопасный предмет.

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».