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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59124

Сумщина принимает эстафету единения Украины

18 марта в область прибывает 5-й поезд ЕдинениЯ Украины «Трухановська Січ».

Сумы станут очередной остановкой делегации в составе активистов, общественных деятелей, волонтеров на пути просторами Украины, во время которой гости налаживают прямой диалог со сверстниками, учатся общению с органами власти и проводят исторические, культурологические и социальные диспуты, которые организуются с учетом особенностей каждого города.

Как отмечают организаторы «Труханової Січі», проект является пилотным в Украине и направлен на объединение молодежи из всех регионов Украины. Его участниками являются студенты, школьники, волонтеры, общественные активисты и военнослужащие общей численностью около 200 человек.

Целью акции является привлечение активной молодежи к созданию демократического гражданского общества, налаживание коммуникаций среди различных слоев населения и превращения Украины в современную европейскую страну.

В программе пребывания участников поезда Единения на Сумщине - встреча со студентами высших учебных заведений, чествование подвига героев АТО, посещение исторических и культурных памятников Сумщины.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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