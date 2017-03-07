Сумщина принимает эстафету единения Украины 18 марта в область прибывает 5-й поезд ЕдинениЯ Украины «Трухановська Січ».

Сумы станут очередной остановкой делегации в составе активистов, общественных деятелей, волонтеров на пути просторами Украины, во время которой гости налаживают прямой диалог со сверстниками, учатся общению с органами власти и проводят исторические, культурологические и социальные диспуты, которые организуются с учетом особенностей каждого города.

Как отмечают организаторы «Труханової Січі», проект является пилотным в Украине и направлен на объединение молодежи из всех регионов Украины. Его участниками являются студенты, школьники, волонтеры, общественные активисты и военнослужащие общей численностью около 200 человек.

Целью акции является привлечение активной молодежи к созданию демократического гражданского общества, налаживание коммуникаций среди различных слоев населения и превращения Украины в современную европейскую страну.

В программе пребывания участников поезда Единения на Сумщине - встреча со студентами высших учебных заведений, чествование подвига героев АТО, посещение исторических и культурных памятников Сумщины.