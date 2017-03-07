В Сумах поймали адвоката-махинатора На Сумщине разоблачили адвоката, из-за преступной деятельности которого бюджет недополучил налогов на сумму 3,5 млн грн.

Прокурором Сумской области действующем адвокату, который разработал и воплотил в жизнь схему уклонения от уплаты налогов, 16 марта сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений.

Установлено, что правозащитник неоднократно подделывал документы, которые позволяли подконтрольным ему фиктивным предприятиям регистрироваться в качестве субъекта специального режима налогообложения налогом на добавленную стоимость и получать соответствующие льготы. Незаконные действия подозреваемого привели к непоступлению в бюджет налогов на сумму 3,5 млн грн.

В настоящее время разоблачено 7 эпизодов преступной деятельности адвоката. Ему инкриминируется совершение преступлений по ч. 1 ст. 205, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 УК Украины, а именно - фиктивное предпринимательство, подделка и использование официального документа, служебный подлог и умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Прокурором в суд подано ходатайство об избрании правозащитнику меры пресечения в виде залога в сумме 1 млн грн.

Справка: адвокату грозит штраф от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.