В Сумах полиция задержала серийного вора велосипедов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Сумского отдела полиции задержали 20-летнего жителя областного центра за совершение краж из подвалов, кладовых, общежитий и других хранилищ.

В помещения злоумышленник проникал, срывая или взламывая замки или отжимая двери с помощью фомки, а затем похищал все ценное - инструменты, болгарки, дрели, велосипеды, детские коляски, микроволновые печи, мультиварки, телефоны и прочее. Похищенное сразу же пытался реализовать. Для этого иногда привлекал своих знакомых. Некоторые вещи злоумышленник реализовывал даже за пределы города.

В ходе проведенных обысков у самого молодого человека и некоторых его покупателей работники полиции обнаружили и изъяли двенадцать велосипедов, детская коляска, несколько наименований различного электроинструмента.

Кстати, задержанный недавно уже привлекался к уголовной ответственности, и тоже за кражи. Тогда суд, учитывая молодой возраст подозреваемого, избрал ему условный срок. Однако молодой человек через некоторое время снова вернулся к прежнему «ремеслу».

Так, в январе нынешнего года он украл телефон у посетителя одного из спортивных сооружений города. В начале февраля совершил кражи строительного электроинструмента и бензопилы с чужого гаража, и украл велосипед с другого, подвального помещения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Подозреваемый взят под стражу. Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.