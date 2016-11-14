Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05164

В Сумах полиция задержала серийного вора велосипедов

По подозрению в совершении ряда краж чужого имущества, с проникновением в помещения и хранилища, оперативники Сумского отдела полиции задержали молодого сумчанина. Злоумышленник подозревается в совершении как минимум двадцати таких преступлений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Сумского отдела полиции задержали 20-летнего жителя областного центра за совершение краж из подвалов, кладовых, общежитий и других хранилищ.

В помещения злоумышленник проникал, срывая или взламывая замки или отжимая двери с помощью фомки, а затем похищал все ценное - инструменты, болгарки, дрели, велосипеды, детские коляски, микроволновые печи, мультиварки, телефоны и прочее. Похищенное сразу же пытался реализовать. Для этого иногда привлекал своих знакомых. Некоторые вещи злоумышленник реализовывал даже за пределы города.

В ходе проведенных обысков у самого молодого человека и некоторых его покупателей работники полиции обнаружили и изъяли двенадцать велосипедов, детская коляска, несколько наименований различного электроинструмента.

Кстати, задержанный недавно уже привлекался к уголовной ответственности, и тоже за кражи. Тогда суд, учитывая молодой возраст подозреваемого, избрал ему условный срок. Однако молодой человек через некоторое время снова вернулся к прежнему «ремеслу».

Так, в январе нынешнего года он украл телефон у посетителя одного из спортивных сооружений города. В начале февраля совершил кражи строительного электроинструмента и бензопилы с чужого гаража, и украл велосипед с другого, подвального помещения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Подозреваемый взят под стражу. Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража велосипеда

По тематике

13.01.2017 16:21

На Сумщине за украденный велосипед могут «впаять» 6 лет

Бурынские правоохранители установили личность 44-летнего злоумышленника, который покусился на чужой велосипед, похитив его просто с балкона квартиры....

11.01.2017 09:40

Ахтырские правоохранители разоблачили любителя чужого велотранспорта

Житель райцентра похищал велосипеды из подвальных помещений жителей многоэтажки. Полицейские нашли и изъяли у злоумышленника украденное имущество и вернули его...

В Сумах патрульные оперативно разыскали похищенный велосипед
08.01.2017 15:42

В Сумах патрульные оперативно разыскали похищенный велосипед

4 января, около 10 часов, экипаж патрульных получил сообщение о краже из подвальных помещений на улице Котляревского....

05.12.2016 14:58

На Сумщине 76-летняя пенсионерка промышляла кражами велосипедов

При осмотре гаража 76-летней жительницы пгт Середино-Буда полицейские выявили склад краденых велосипедов. Как говорит сама бабушка, она «собирала» их в...

В Сумах поймали 11-летнего веловора
14.11.2016 15:58

В Сумах поймали 11-летнего веловора

Патрульные разыскали похищенный у 76-летней сумчанки велосипед....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.