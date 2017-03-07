За последние сутки полиция Сумщины раскрыла двенадцать краж

Так, розыскники Сумского городского отдела полиции установили личность злоумышленника, который с начала марта 20017 года совершил пять краж медного кабеля. Как выяснилось в ходе следствия, 31-летний сумчанин в течение девяти дней периодически наведывался в подвалы одной и той же многоэтажки, где срезал медные кабели, находящиеся на балансе частного предприятия по предоставлению телекоммуникационных услуг населению. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории областного центра.

Двух любителей «легкого заработка» разоблачили ахтырские полицейские. В первом случае 34-летний ахтырчанин обобрал квартиру своей землячки, вынеся из незапертого дома газовый котел, во втором - ранее неоднократно судимый 31-летний житель райцентра украл из помещения супермаркета 23 плитки шоколада, чем причинил заведению ущерб на сумму более 500 гривен. Сейчас похищенный котел уже возвращен заявителю, что же касается сладостей - подозреваемый успел распорядиться ими по своему усмотрению.

Еще двух злоумышленников разоблачили конотопские правоохранители. Ранее судимый за кражи 49-летний конотопчанин похитил 4 металлические секции ограждения очистных сооружений местного филиала Укрзалізниці. Другая жительница райцентра, 19-летняя девушка, находясь в гостях, соблазнилась на одежду и обувь, оставленную на хранение хозяину его родственницей. Полицейские нашли и изъяли у подозреваемой 10 наименований похищенного, и вернули вещи их владелице.

Участковый офицер Бурынского отделения полиции разоблачил четырех граждан, которые, находясь на территории бывшего автопарка, разбили крышку канализационного люка и похитили из теплотрассы 88 метров металлической трубы, которую порезали на куски, планируя сдать обломки в металлолом. Мужчин на «горячем» задержали правоохранители, все похищенное возвращено владельцу.

Оперативники Великописаревского отделения полиции выяснили, что 30-летний житель района, повредив окно в частном доме жителя райцентра, проник в помещение, откуда украл алюминиевую лестницу.

От рук собственного сына потерпела 64-летняя жительница Сумского района. Работники местной полиции, выехав на сообщение о краже, выяснили, что дорогой велосипед и точильный станок у женщины похитил ее 42-летний сын. Сейчас заявительнице все ее похищенное имущество уже возвращено.

Сотрудники полиции области по всем этим фактам проводят досудебные проверки, в отношении злоумышленников открыты уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины (кража), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.