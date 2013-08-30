Сумщина и Индия будут сотрудничать Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Украине Манодж Кумар Бхарти и глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко провели встречу с деловыми кругами Сумщины и представителями индийских компаний.

В рамках мероприятия был представлен инвестиционный и экономический потенциал нашей области и Индии, что позволило предметно говорить о перспективах углубления и расширения взаимовыгодных деловых отношений.

В приветственном слове Николай Клочко отметил, что уверенности в продолжении сотрудничества добавляют уже существующие наработки и результаты длительных партнерских связей Сумщины с Индией. В частности, внешнеторговый оборот между двумя сторонами в течение 2016 вырос в 3 раза и составил более 15 млн долларов. При этом экспорт за этот период вырос более чем в 7 раз.

«Такие показатели свидетельствуют, что мы имеем широкий простор для взаимовыгодного сотрудничества, в частности в аграрной сфере, промышленном секторе и инженерии, а также медицине, образовании. И надеюсь, что бизнес-визит представителей Сумщины в Индию, который запланирован в этом году, закрепит серьезные намерения обеих сторон к сотрудничеству на уровне регионов», - отметил Николай Клочко.

Во время презентации Индии Чрезвычайный и Полномочный Посол отметил активное оживление в течение последних двух лет двусторонних отношений между его страной и Сумщине. 2017 также является особенным, подчеркнул он, ведь в этом году отмечается 70-летие независимости Индии и 25-летие установления дипломатических связей с Украиной.

«В связи с этими датами в 2017 году провозглашен Фестиваль Индии в Украине, который будет сконцентрирован не только на культурных аспектах, но и на экономической кооперации в различных сферах», - подчеркнул г-н Бхарти.

Прежде чем перейти к презентации, зарубежный гость обратился к присутствующим предпринимателям с просьбой выделить актуальные для них сферы, на которых господин Посол остановился более подробно. Представителей сумских бизнес-кругов интересовала дополнительная информация о машиностроении и аграрном секторе, поставках сельскохозяйственной продукции, фармацевтики и биотехнологий, текстильной промышленности, керамического производства, образования и др.

После презентации диалог продолжился в формате В2В переговоров, где предприниматели с обеих сторон каждый в своей области подробно обсуждали возможные взаимовыгодные деловые отношения и проекты.