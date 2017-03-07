Сумские копы поймали вора-кабельщика Оперативно среагировав на сообщения граждан, патрульные задержали мужчину, который похитил кабель.

14 марта, около 7 часов утра, в полицию позвонили неравнодушные граждане и сообщили, что видели мужчину, который вылезал из подвального помещения на улице Заливной, при этом держа в руках мешок, из которого выглядывали кабеля.

Поведение неизвестного мужчины вызвало у прохожих подозрение, поэтому они решили обратиться к полицейским.

Через несколько минут экипажи полицейских отправились на поиски указанного лица. У моста, на улице Ивана Харитоненко, патрульные увидели мужчину, который выжигал медные провода в костре.

В ходе беседы мужчина признался, что срезал данный кабель в подвальном помещении, после чего указал его местонахождение.

Во время проверки данного гражданина выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за подобные деяния. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.