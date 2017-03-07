Сумские пограничники обнаружили в поезде полтонны мяса

В ходе проведения осмотра поезда совместная смотровая группа в четырех пассажирских вагонах обнаружила мясопродукты, общий вес которой составил около 550 килограммов. Ее пытались незаконно переместить через границу четверо проводников этого поезда - граждане Молдовы.
Мясные продукты проводники спрятали в межпотолочном пространстве рабочего и пассажирского купе, а также в отсеках для угля рабочих тамбуров вагонов.
Обнаруженное мясо общим весом 550 килограммов изъято в установленном порядке, сообщает госпогранслужба.