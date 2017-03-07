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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43190

Сумщина лидирует в кампании декларирования граждан

Сумская область заняла лидирующие позиции во всеукраинском рейтинге «самые задекларированные суммы гражданами» рядом с Киевом и Полтавской областью.

Таким образом, самая большая задекларированная сумма составила 23,6 млн гривен. Декларант получил иностранные доходы. Об этом сообщил и.о. начальника ГУ ГФС в Сумской области Алексей Мазуренко.

По оперативным данным, гражданами Сумщины подано почти 2,3 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. В течение кампании декларирования 2017 года сумчане уже определили себе к уплате 24 млн гривен налогов (21 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 3 млн гривен военного сбора).

Наибольшее количество деклараций подано в налоговые инспекции от получения наследства - 1402 декларации.

Алексей Мазуренко напомнил, что выполнить свой конституционный долг и подать декларацию об имущественном состоянии и доходах налогоплательщики могут до 3 мая. Именно этот день в 2017 году является последним сроком для подачи налоговых деклараций гражданами и лицами, которые проводят независимую профессиональную деятельность.

Призываем всех граждан не ждать последнего дня и вовремя задекларировать свои доходы!

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