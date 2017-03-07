Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52156

На Сумщине насчитывается почти 25 тысяч плательщиков единого налога

Количество зарегистрированных плательщиков единого налога по состоянию на 1 марта 2017 года составляет 24913, что на 1330 плательщиков больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Так, I группа составляет 5232 плательщиков, что на 501 плательщика больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

II группа - 13526 плательщиков, на 153 плательщиков больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

III группы (3%) - 211 плательщиков, что на 5 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

IV группы (5%) - 5944 плательщиков, что на 671 плательщиков больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Количество зарегистрированных физических лиц - плательщиков НДС составляет 432, что на 27 плательщиков больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Сумма уплаченного единого налога в местные бюджеты в январе-феврале 2017 года также увеличилась на 75%. «Упрощенцы» уплатили 110,8 млн грн, прирост составляет 47,5 млн гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Общество

Новости

В Сумах с понедельника поменяются и добавятся несколько маршрутов
Сегодня 16:57
В сумском аэропорту уничтожили еловую аллею, полиция нарушений не обнаружила (фото)
Вчера 21:50
На Сумщине насчитывается почти 25 тысяч плательщиков единого налога
Сегодня 17:52
Сумские теннисистки уверенно лидируют в Суперлиге
Сегодня 17:18
На Сумщину едет президентская проверка
Сегодня 16:23
Сумские патрульные вернули домой пропавшую женщину
Сегодня 16:15
Сумщина лидирует в кампании декларирования граждан
Сегодня 15:43
Сумские пограничники обнаружили в поезде полтонны мяса
Сегодня 15:18
Сумские копы поймали вора-кабельщика
Сегодня 14:50
За последние сутки полиция Сумщины раскрыла двенадцать краж
Сегодня 14:10
«СумДУ» повел в полуфинальной серии против одесситов
Сегодня 13:50
ПФК «Сумы» подписал еще двух игроков
Сегодня 13:32
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Black comedy fest»
«Black comedy fest»
Кино Планета Кино
2D - 22:00
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
«Война» Дито Монтиеля (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 21:30 23:30
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
«Афера по-английски» Адама Смита ( Великобритания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 17:00 23:30
Украинская новая волна
Украинская новая волна
Кино Планета Кино
2D - 16:30
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 12:35 15:00 17:20 19:40 21:30
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
11:30 – 40 грн. 16:05 – 45 грн. 18:30 – 50 грн.
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:35 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.