На Сумщине насчитывается почти 25 тысяч плательщиков единого налога Количество зарегистрированных плательщиков единого налога по состоянию на 1 марта 2017 года составляет 24913, что на 1330 плательщиков больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Так, I группа составляет 5232 плательщиков, что на 501 плательщика больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

II группа - 13526 плательщиков, на 153 плательщиков больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

III группы (3%) - 211 плательщиков, что на 5 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

IV группы (5%) - 5944 плательщиков, что на 671 плательщиков больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Количество зарегистрированных физических лиц - плательщиков НДС составляет 432, что на 27 плательщиков больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Сумма уплаченного единого налога в местные бюджеты в январе-феврале 2017 года также увеличилась на 75%. «Упрощенцы» уплатили 110,8 млн грн, прирост составляет 47,5 млн гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.