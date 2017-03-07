Сумские патрульные вернули домой пропавшую женщину 14 марта, около 13 часов, на линию «102» поступило сообщение о помощи.

На улице Маяковского, женщина объяснила, что ее мать ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Патрульные выяснили, что 78-летняя женщина, которая имеет расстройства памяти, три года назад проживала в городе Горловка Донецкой области, но с началом антитеррористической операции ради собственной безопасности вместе с семьей переехала в Сумы.

В это время на улице Герасима Кондратьева, в полицейских обратилась прохожая. Она рассказала работникам полиции, что к ней обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что потерялась.

Стражи порядка убедились, что бабушка хорошо себя чувствует, и вернули ее по адресу проживания, где передали дочери.

Женщина поблагодарила инспекторам за человечность и отзывчивость.