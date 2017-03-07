На Сумщину едет президентская проверка Согласно распоряжению президента Украины от 17 марта, работу Сумской ОГА проверят.

Распоряжение президента Украины №61/2017-рп «Об изучении в 2017 году деятельности местных государственных администраций» предусматривает проведение в 2017 году в Волынской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Сумской, Черкасской областных государственных администрациях, а также райгосадминситарций этих областей углубленного изучения их деятельности по обеспечению исполнения на соответствующей территории актов и поручений Президента Украины, взаимодействия с территориальными органами центральных органов исполнительной власти по выполнению задач, определенных актами и поручениями Президента Украины.

Следить за проверкой будет глава администрации президента.