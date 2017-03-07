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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57787

В Сумах с понедельника поменяются и добавятся несколько маршрутов

Горотдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг напоминает, что с понедельника, 20 марта, изменяется режим движения городских автобусных маршрутов с режима маршрутного такси на обычный режим движения.

Согласно данного режима перевозок, автобусы будут останавливаться исключительно на стационарных остановках. Остановки по требованию применяться не будут. При этом списка остановок и оборудованы ли они нужным образом не сообщается.

Также по результатам транспортного конкурса вводятся два новых маршрута:

№ 26 «Центр - 40-я подстанция» с отправлением от «Макдональдса» и маршруту движения по ул. Харьковской - ул. Березовая Роща;

№ 25 «Добровольная - Интернационалистов» с маршрутом движения: ул. Добровольная - ул. Металлургов - ул. Вячеслава Чорновола - ул. Ильинская - ул. 1-ая Набережная р. Стрелка - ул. Троицкая - ул. Героев Крут - ул. Ивана Сирко - ул. Интернационалистов и в обратном направлении.

Изменены маршруты следования:

№ 20 «Аэропорт - Ковпака» через Центральный рынок;

№ 60 «В. Песчаное - Интернационалистов» будет осуществлять движение через Центральный рынок - ул. Харьковскую - пр-т М. Лушпы - ул. Героев Крут - ул. Сирко - ул. Интернационалистов (раньше ехал в Аэропорт);

№ 54 «Косовщина - Химгородок» с заездом в пер. Гетманский - район хлебозавода.

Общество

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В Сумах с понедельника поменяются и добавятся несколько маршрутов
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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