В Сумах с понедельника поменяются и добавятся несколько маршрутов

Согласно данного режима перевозок, автобусы будут останавливаться исключительно на стационарных остановках. Остановки по требованию применяться не будут. При этом списка остановок и оборудованы ли они нужным образом не сообщается.
Также по результатам транспортного конкурса вводятся два новых маршрута:
№ 26 «Центр - 40-я подстанция» с отправлением от «Макдональдса» и маршруту движения по ул. Харьковской - ул. Березовая Роща;
№ 25 «Добровольная - Интернационалистов» с маршрутом движения: ул. Добровольная - ул. Металлургов - ул. Вячеслава Чорновола - ул. Ильинская - ул. 1-ая Набережная р. Стрелка - ул. Троицкая - ул. Героев Крут - ул. Ивана Сирко - ул. Интернационалистов и в обратном направлении.
Изменены маршруты следования:
№ 20 «Аэропорт - Ковпака» через Центральный рынок;
№ 60 «В. Песчаное - Интернационалистов» будет осуществлять движение через Центральный рынок - ул. Харьковскую - пр-т М. Лушпы - ул. Героев Крут - ул. Сирко - ул. Интернационалистов (раньше ехал в Аэропорт);
№ 54 «Косовщина - Химгородок» с заездом в пер. Гетманский - район хлебозавода.