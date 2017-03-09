Сумские копы задержали воров, проникших на завод Патрульные задержали мужчину и женщину, которые проникли в помещение и пытались совершить кражу.

«Пожалуйста, помогите, кто-то залез в помещение», - такое сообщение получили сумские патрульные. На месте женщина-охранник объяснила, что услышала, как кто-то разбил стекло в одном из цехов завода, на улице Первомайской.

Патрульные вместе с заявительницей последовали в цех, и когда женщина открыла его двери, то полицейские услышали, как кто-то побежал на 2 этаж.

Так как света в помещении не было, инспекторы включили фонарики и начали поиски злоумышленников.

На первом этаже патрульные обнаружили сумку, в которой лежали лампочки, моток кабеля и другие предметы. Поднявшись наверх, стражи порядка нашли неизвестную женщину, которая призналась, что проникла на территорию цеха ради наживы.

Патрульные начали обследовать второй этаж, где под столом увидели светоотражающий элемент. Как выяснилось, там и притаился еще один незваный гость.

По базам полиции инспекторы установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.