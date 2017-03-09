В Сумах дети овладевали азами профессии спасателя на фестивале «City work fest» 18 марта в Сумах стартовал нынешний сезон Всеукраинского фестиваля «City work fest».

На базе Сумского межрегионального высшего профессионального училища состоялась образовательная профориентационная игра «Город, где работают дети». Участниками мероприятия стали юные сумчане в возрасте от 2 до 18 лет вместе с родителями.

К проведению масштабной интерактивной акции присоединились управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности в области вместе с региональным отделением Всеукраинского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» и представителями волонтерского движения медицинского института Сумского государственного университета.

На территории учебного заведения был развернут городок, где дети овладевали азами более 80-ти профессий, а именно - пожарные, строители, повара, автослесари, монтажники, пекари и др. В «City work fest» все по-взрослому, поэтому юные участники акции получали паспорт, трудовую книжку и заработную плату при прохождении профессиональных площадок. А заработанные «гривники» тратили в магазине сладостей и подарков.

На этапе «Спасательное дело» каждый желающий мог попробовать себя в качестве пожарных, спасателей, парамедиков. После мастер-класса от специалистов дети демонстрировали приобретенные навыки по пользованию специальным снаряжением и оборудованием - гидравлическими ножницами разрезали металлические конструкции, а с помощью воздушной подушки доставали пострадавших из-под завалов. Также юные спасатели отрабатывали на специальном манекене реанимационные приемы.

Возле учебного городка был выставлен пожарный автомобиль, которым ежедневно пользуются пожарные. Все желающие имели возможность попасть в транспортное средство, надеть спасательную форму и окунуться в соответствующую атмосферу.

Больше всех участников собрал площадка, на которой спасатели, используя рукавную линию, демонстрировали, как проводится тушение пожара. Струей воды дети ликвидировали условное возгорание, пытаясь выбить из круга мяч.

Настоящим сюрпризом для присутствующих стал мастер-класс работы пресс-офицера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Юные участники могли попробовать себя в качестве оператора и спецкорреспондента, рассказывая на камеру приобретенные знания правил безопасности, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.