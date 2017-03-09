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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:15372

В Глухове будут лечить марихуаной

Мэр Глухова Мишель Терещенко анонсировал первый в Украине европейский центр терапии марихуаной.

Об этом говорится на его странице в фейсбуке, пишет Українська правда.

«Во время общения с инвесторами мы смогли привлечь их внимание к созданию в Глухове первого европейского центра терапии марихуаной. Он должен открыться через три месяца, когда будет новый урожай конопли. Это поможет в лечении больных пациентов, а также поможет здоровым людям оставаться в добром здравии. Он будет больше похож на центр красоты, чем на больницу, и люди смогут не только получить лечение, но также расслабиться или привести себя в хорошую форму", - написал Терещенко.

Мэр рассказал, что всего, что он может сделать для онкобольных горожан, которые обращаются к нему за помощью, это попросить социальные службы выплатить им 5000 гривен, когда на самом деле они нуждаются в гораздо большем на химиотерапию. Но даже если бы была возможность увеличить помощь в пять раз, этого все равно будет недостаточно, добавил он.

«Но в Глухове у нас есть конопля! Это наша традиция и мы даже имеем известный Институт конопли, который еще 20 лет назад мог выводить сорта конопли без ТГК (это означает ненаркотическую коноплю), но не без каннабиноидов, которые могут использоваться для борьбы с многочисленными заболеваниями: рак, склероз, Паркинсон, Альцгеймер», - отмечает Терещенко.

Ссылаясь на медицинские исследования, мэр Глухова рассказал о свойствах каннабиноидов и онкологических заболеваниях, которые они помогают лечить.

Терещенко пригласил врачей, ученых, инвесторов и просто заинтересованных лиц в исследовании этой методики контактировать с ним в фейсбуке, чтобы принять участие в проекте.

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