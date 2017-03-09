«Сумы» упустили победу в Тернополе

В Тернополе местные «горожане» принимали сумских. Наши на первый в году матч вышли в полностью обновленном составе: в старте команды Анатолия Бессмертного не оказалось ни одного футболиста, которые играли осенью. Однако это не помешало гостям открыть счет уже в дебюте встречи с пенальти, который реализовал Яровенко.
Отыграться тернополянам удалось незадолго до свистка на перерыв благодаря результативному удару Захаркива, но сразу же после возобновления поединка Яровенко отправил второй мяч в ворота хозяев.
По ходу второй половины сумчане потеряли Захаревича, покинувшего поле из-за удаления, и во второй раз пропустили также на последних минутах тайма. Отличился Дацюк, отобрав у сумчан 2 очка.
После этого матча «Сумы» делят 15-16-ую строчки с «Горняком-Спортом».
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