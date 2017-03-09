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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:22287

«Сумы» упустили победу в Тернополе

19 марта ПФК «Сумы» сыграл первый матч в весенней части первенства Украины по футболу в первой лиге.

В Тернополе местные «горожане» принимали сумских. Наши на первый в году матч вышли в полностью обновленном составе: в старте команды Анатолия Бессмертного не оказалось ни одного футболиста, которые играли осенью. Однако это не помешало гостям открыть счет уже в дебюте встречи с пенальти, который реализовал Яровенко.

Отыграться тернополянам удалось незадолго до свистка на перерыв благодаря результативному удару Захаркива, но сразу же после возобновления поединка Яровенко отправил второй мяч в ворота хозяев.

По ходу второй половины сумчане потеряли Захаревича, покинувшего поле из-за удаления, и во второй раз пропустили также на последних минутах тайма. Отличился Дацюк, отобрав у сумчан 2 очка.

После этого матча «Сумы» делят 15-16-ую строчки с «Горняком-Спортом».

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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