Сумские пограничники изъяли авто, которое находится в розыске Пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда обнаружили транспортное средство, который разыскивался Интерполом.

В межгосударственный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Покровка» на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Renault» украинской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял наш соотечественник, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в учете похищенных автомобилей Генерального секретариата Интерпола с февраля 2017 года.

Сейчас по данному факту проинформированы Укрбюро Интерпола в г. Киев, а транспортное средство 2014 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.