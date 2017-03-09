На Сумщине задержали организатора канала контрабанды На Сумщине по сообщению управления собственной безопасности пограничного ведомства, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины задержан нарушитель, который, скорее всего, является одним из организаторов контрабанды через государственную границу Украины.

Гражданин попытался договориться с офицером пограничной службы еще в конце прошлого месяца и планировал за неправомерную выгоду получить содействие в беспрепятственном незаконном перемещении через границу вне установленных пунктов пропуска товаров народного потребления.

Чтобы привлечь его к ответственности пограничники совместно с УБКОП УСБУ в Сумской области и прокуратурой провели работу по документированию противоправных действий со стороны указанного гражданина. Задержали его при попытке передачи средств в размере 150 долларов США и предоставления обещания в дальнейшем систематически платить неправомерную выгоду должностному лицу.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с возможной конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.