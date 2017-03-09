Под Сумами неплательщик бросался на электриков с топором Полиция выясняет обстоятельства происшествия, случившегося в селе Верхняя Сыроватка Сумского района. Там местный 47-летний житель повредил служебный автомобиль и подрался с двумя работниками «Сумыоблэнерго». Причиной такого поведения стали попытки электриков отсоединить его дом за неуплату от сети электроснабжения.

О том, что житель Верхней Сыворотки затеял скандал с работниками филиала компании по электроснабжению, угрожая им физической расправой, и повредил им машину, в полицию сообщил диспетчер предприятия.

Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и немного успокоила владельца усадьбы, разговор между сторонами конфликта перешел в более конструктивное русло. Опросив присутствующих на месте граждан, правоохранители установили ход событий. Выяснилось, что электрики прибыли, чтобы отсоединить электроточку дома от общей сети, поскольку владельцы усадьбы задолжали около 2 тысяч гривен за электроэнергию. Однако выполнить свою работу им не удалось: едва они начали процедуру, как со двора выбежал разъяренный мужчина и, пытаясь «выпроводить» бригаду прочь, отобрал у них и забросил назад в кузов машины только что снятые оттуда лесенку и снаряжение, к тому же, еще и ударил специальной «удочкой»-секатором лобовое стекло грузовика. От удара сломалась не только «удочка», но и треснуло стекло. После этого злоумышленник топором ударил левое крыло служебного ГАЗа, оставив большую вмятину. При этом он громко и нецензурно ругался, угрожая членам бригады физической расправой.

По словам 59-летнего водителя машины, это первый такой «скандальный» случай за всю его более чем тридцатипятилетнюю работу.

В отношении владельца усадьбы полицейские открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 296 УК Украины (хулиганство). В соответствии с действующим законодательством, ему принадлежит не только возместить убытки энергокомпании, но и ответить за содеянное перед законом. Ему грозит штраф от 8500 до 17000 гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области