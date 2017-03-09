Общение с псевдобанкиром стоило жительнице Шостки утраты сбережений

Днем на мобильный телефон 47-летний жительницы Шостки поступило смс-сообщение о том, что одна из ее карточек, на которую она получает социальное пособие на ребенка, заблокирован. В сообщении предлагалось решить «проблему», позвонив на один из указанных номеров. Не медля, женщина связалась с так называемым «представителем службы безопасности банка» и в разговоре сообщила ему необходимые реквизиты банковской карты, включая cvv-код, который находится на обратной стороне финансового документа. В результате такой нехитрой махинации с ее счета в течение нескольких минут исчезли более 700 гривен.

Сегодня по данному факту правоохранители проводят дальнейшую проверку и делают все возможное, чтобы установить личность афериста.

Полицейские в очередной раз призывают граждан к осторожности во время телефонного общения с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись. Ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним лицам конфиденциальную информацию, дающую доступ к счету. И если уж граждане попали в ловушку псевдобанкиров - им следует немедленно сообщить об этом в финансовое учреждение, где они обслуживаются, и в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.