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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:14254

Общение с псевдобанкиром стоило жительнице Шостки утраты сбережений

Получив на мобильный смс-сообщение о блокировке своей банковской карты, 47-летняя жительница Шостки позвонила на номер, указанный в сообщении. А после общения с «банкиром» со счета женщины исчезло более 700 гривен.

Днем на мобильный телефон 47-летний жительницы Шостки поступило смс-сообщение о том, что одна из ее карточек, на которую она получает социальное пособие на ребенка, заблокирован. В сообщении предлагалось решить «проблему», позвонив на один из указанных номеров. Не медля, женщина связалась с так называемым «представителем службы безопасности банка» и в разговоре сообщила ему необходимые реквизиты банковской карты, включая cvv-код, который находится на обратной стороне финансового документа. В результате такой нехитрой махинации с ее счета в течение нескольких минут исчезли более 700 гривен.

Сегодня по данному факту правоохранители проводят дальнейшую проверку и делают все возможное, чтобы установить личность афериста.

Полицейские в очередной раз призывают граждан к осторожности во время телефонного общения с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись. Ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним лицам конфиденциальную информацию, дающую доступ к счету. И если уж граждане попали в ловушку псевдобанкиров - им следует немедленно сообщить об этом в финансовое учреждение, где они обслуживаются, и в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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