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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:51331

Сумские копы накрыли нарколабораторию

Патрульные обнаружили 2 мужчин, которые занимались изготовлением наркотического вещества.

16 марта, около 14 часов, внимание полицейских привлекло открытое подвальное помещение на улице Привокзальной. Подойдя к двери, инспекторы почувствовали резкий запах ацетона, который доносился из подвала.

Патрульные спустились вниз, где в одном из помещений обнаружили неизвестного мужчину, рядом с которым находилось около 10 бутылок, наполненных веществом бурого цвета, похожим на наркотическое.

Общаясь с гражданином, стражи порядка услышали грохот в соседнем помещении. Там полицейские обнаружили еще одного человека, различное сырье и принадлежности для изготовления наркотических веществ.

33- и 35-летние мужчины признались, что использовали данное подвальное помещение для изготовления и употребления наркотиков.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, которая изъяла указанные вещества и предметы.

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