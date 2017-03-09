Усадьбу Кондратьева-Суханова в Низах, где бывал Чайковский, отремонтируют Об этом будут говорить, 21 марта в 16-00, во время заседания рабочей группы по изучению технического состояния памятника архитектуры усадьбы Кондратьевых-Сухановых и разработке плана мероприятий по ее восстановлению, в малом зале Сумской районного совета.

По словам, главы Сумской райгосадминистрации Геннадия Дорошенко, этот памятник является одним из общепризнанных архитектурных памятников Сумщины, и в настоящее время требует профессионального обследования ее технического состояния, изготовление соответствующей проектно-сметной документации для дальнейшего ее восстановления и ремонтных работ.

«Учитывая предыдущие предложения различных проектных организаций, которые колеблются от 300 тыс. до 3 млн гривен, возникает необходимость в изучении объективности подхода проектных организаций к разработке этой документации и ее стоимости, - подчеркнул Геннадий Дорошенко, - Именно поэтому мы создали специальную рабочую группу, и приглашаем к участию представителей проектных организаций, имеющих разрешения на разработку проектно-сметной документации и оценки стоимости запланированных ремонтных работ, чтобы озвучить реальную стоимость, а не выдуманную или «комфортную» для кого-то».

Учитывая, что Низовской поселковый совет не имеет достаточно средств для проведения ремонтно-реставрационных работ, планируется привлечение различных источников финансирования: поселковый, районный, областной бюджеты, сообщил чиновник.