В Сумах отравились шестеро детей

Среди них: два подростка с отравлением алкоголем и его суррогатом, 3 ребенка с отравлениями продуктами бытовой химии, 1 ребенок с отравлением угарным газом. После оказания неотложной помощи 5 детей в удовлетворительном состоянии выписаны домой. Ребенок, который отравился угарным газом, переведен в неврологическое отделение.
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