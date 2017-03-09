Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1201 (за предыдущую неделю - 1340) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 136 (97), из них раскрыты – 65 (43), а именно 8 фактов телесных повреждений, 2 ограбления, 13 краж, 7 мошенничеств, 22 (3) факта незаконного оборота наркотиков и 3 факта незаконного обращения с оружием. Раскрыты 7 преступлений из числа совершенных ранее.

Также за прошлую неделю составлено 105 (73) протоколов об административных правонарушениях: нарушение правил благоустройства – 7, курение в общественных местах – 28, нарушение антиалкогольного законодательства – 30, насилие в семье – 7, самогоноварение – 9.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1770 (1655) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 224 (323) админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 7 (17). По линии общественной безопасности составлено 90 (95) административных материалов: мелкая кража – 1, мелкое хулиганство – 6, курение в запрещенных местах – 28, нарушение правил благоустройства – 2, нарушение антиалкогольного законодательства – 52, нарушение тишины – 1, заведомо неправдивый вызов - 3. По горячим следам раскрыто 25 преступлений.