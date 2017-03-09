Сумы заполонили бездомные собаки Главный санитарный врач Сум Александр Черняк обеспокоился разгулом бездомных животных в городе.

Свое мнение о сложившейся ситуации он высказал сегодня, 20 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Я обращу внимание только на один вопрос, - начал и.о. начальника управления Госпродпотребслужбы в г. Сумы Александр Черняк. – На августовской сессии прошлого года были утверждены правила содержания и регулирования численности животных. А на ноябрьской было создано коммунальное предприятие по этому вопросу. Но на сегодня ситуация в городе складывается неуправляемая, и это становится очень актуальной проблемой. Поэтому я просил бы в этом плане обратить внимание всех, кто задействован в контроле за этими вопросами, во-первых, активизировать работу, возможно, заслушать этот вопрос на комиссии при исполкоме, с принятием какой-то четкой программы и решить вопрос с назначением руководителя, потому что, на сколько мне известно, его до сих пор нет в этом коммунальном предприятии.

- По директору коммунального предприятия, которое будет заниматься животными, работа проведена, - поднялся директор гордепартамента инфраструктуры Григорий Яременко. – Наши предложения на столе у городского головы.

Напомним, КП «Центр ухода за животными» был создан осенью прошлого года, но до сих пор не начал работу.