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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:00282

Суд остановил решение роменского исполкома о повышении тарифа на проезд

Исполком будет пытаться обжаловать это решение, на что у него есть 10 дней и несколько недель апелляционного рассмотрения.

«15 марта общественная организация «Потребителей Роменщины», созданная Роменским центром Демальянса для защиты прав потребителей, обратилась с иском об отмене решения исполнительного комитета Роменского городского совета от 03.03.2017р №37 об установлении тарифов на уровне 3,50 грн.

Напомним, что 3 марта состоялся беспрецедентный акт, когда городской голова Сергей Салатун созвал внеочередное «тайное» заседание без каких-либо объявлений с одной единственной целью - поднять тарифы на проезд.

По нашему ходатайству суд вынес решение о приостановлении решения исполкома №37 от 03.03.2017р. на время рассмотрения дела.

У исполкома осталось право обратиться в апелляционный суд в 10-дневный срок, чем, скорее всего, власть воспользуется, чтобы затянуть время. Окончательно решение Роменского суда вступит в силу уже после рассмотрения в апелляционной инстанции, что займет 3-4 недели.

Несколько недель все же придется платить 3,50 с «доброй воли» городского головы, который не может решить проблемы с мусором, но созывает внеочередные заседания, когда нужно повысить тарифы перевозчикам. Очевидно, что проблемы предпринимателей городские власти беспокоят больше чем проблемы громады», - поделился публикацией организации в фейсбуке Владимир Даценко, пишет Romny.Online.

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