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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:55546

В Сумах поймали воров автономеров

Патрульные обнаружили 2 граждан, которые могут быть причастны к кражам номерных знаков.

Отвертки, резиновые перчатки и лист бумаги с номером телефона - такие находки обнаружили сумские патрульные у 2 братьев. Инцидент произошел 17 марта, около 5 часов утра.

Патрулируя дворовую территорию улице Харьковской, экипаж патрульных заметил двух подозрительных мужчин, которые стояли у припаркованных автомобилей.

Увидев служебный автомобиль, мужчины резко изменили направление движения и ускорили шаг.

Общаясь с блюстителями порядка, граждане нервничали.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у них пять отверток, несколько пар резиновых перчаток и листы бумаги с мобильным телефоном.

По имеющимся базами полиции инспекторы выяснили, что 26- и 27-летние мужчины, которые являются родными братьями, ранее имели проблемы с законом.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

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