Сумским дорожникам мешает дождь Из-за погодных условий КП «Дорремстрой» не может приступить к полноценному ремонту дорог.

Об этом сообщил директор предприятия Александр Вегера.

- Учитывая, что погодные условия не позволяют приступить к масштабным работам по текущему ремонту, сейчас проводим демонтаж бордюрного камня по определенным улицам, - поделился он. – Начали на Кондратьева в районе кладбища, ул. Шевченко, где в прошлом году проложили теплотрассу, в районе разворотного кольца по ул. Роменской и сегодняшнего дня приступаем к демонтажу по бывшей улице Парижской коммуны (Сергея Табалы – Ред.). Если погодные условия более или менее настроятся, я думаю, мы запускаем асфальтный завод и будем полноценно приступать к текущему ремонту и устранению ямочности. Что касается санитарной очистки, центральные улицы уже более или менее мы подтянули, хотя еще погода просто не позволяет. Если бы на выходные дни поработали, было бы намного лучше. Но, думаю, с завтрашнего дня за недельку город будет в более-менее нормальном санитарном состоянии. Именно по дорогам.

- Как подсохнет, будет в идеальном? – спросил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Да. Параллельно работаем над тротуарами. Пока работаем с холодным асфальтом. Это временно, пока не настроится погода.