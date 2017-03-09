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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:23439

Сумских дорожников подозревают в присвоении 5 миллионов на ремонте дороги Сумы - Полтава

Полиция подозревает должностных лиц ООО «Харківспецбудмеханізація-7» и должностных лиц Службы автомобильных дорог в Сумской области Государственного агентства автомобильных дорог Украины в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание дороги Сумы - Полтава.

Об этом свидетельствует постановление Заречного районного суда г. Сумы от 13 марта, пишут Наші гроші.

По данным следствия, в течение 2016 года чиновники харьковского частного предприятия в сговоре с служащими Службы автомобильных дорог в Сумской области вносили неправдивые сведения в акты выполненных работ по ремонту и содержанию дороги Сумы - Полтава. Фактически же ремонтные работы выполняли работники Клементовского ДЭУ ГП «Сумской облавтодор».

Как выяснили следователи, сумма ущерба составляет примерно 5,5 млн грн, что составляет 10% от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на эксплуатационное содержание дорог государственного значения Сумы - Полтава и Сумы - Юнаковка.

Суд удовлетворил ходатайство следователей СУ ГУ Национальной полиции в Сумской области, которые расследуют уголовное производство № 42016200000000428 от 19.12.2016, и арестовал документы по содержанию и ремонту дорог, которые были изъяты во время обыска филиала «Клементовский ДЭУ» ГП «Сумской облавтодор» и Службы автомобильных дорог в Сумской области.

Основателем ООО «Харківспецбудмеханізація-7» является Инна Морозова, руководитель Ярослав Ковальчук. Ранее фирмой руководил Александр Дуравкин - основатель харьковского ООО «Будгарант-7»,

По данным «ВДЗ» и системы «Прозорро», в 2016 году Служба автомобильных дорог в Сумской области заказала ООО «Харківспецбудмеханізація-7» ремонт дороги Сумы - Полтава на общую сумму 31,58 млн грн.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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