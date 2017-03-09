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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:45331

Пьяный водитель угрожал сумчанам ружьем?

17 марта, около 10 часов, экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который в переулке Аэрофлотский якобы угрожал гражданам помповым ружьем, после чего сел в автомобиль «Москвич» и уехал в неизвестном направлении.

Оперативно среагировав на сообщение, патрульные разыскали и остановили указанный автомобиль. За рулем находился 52-летний мужчина. При осмотре транспортного средства запрещенных предметов охранники порядка не обнаружили, однако сам руководитель имел явные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у мужчины 1,2 промилле алкоголя, что в 6 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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