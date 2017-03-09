Пьяный водитель угрожал сумчанам ружьем? 17 марта, около 10 часов, экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который в переулке Аэрофлотский якобы угрожал гражданам помповым ружьем, после чего сел в автомобиль «Москвич» и уехал в неизвестном направлении.

Оперативно среагировав на сообщение, патрульные разыскали и остановили указанный автомобиль. За рулем находился 52-летний мужчина. При осмотре транспортного средства запрещенных предметов охранники порядка не обнаружили, однако сам руководитель имел явные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у мужчины 1,2 промилле алкоголя, что в 6 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.