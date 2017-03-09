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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:41261

В Сумском районе на пожаре пострадала пенсионерка

19 марта в 23:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на ул. Сумской в с. Юнаковка Сумского района.

Звонили соседи. На место происшествия было направлено отделение профессионального пожарного поста №27 (пгт Хотинь) и 3-й государственной пожарно-спасательной части, которым пришлось преодолеть 27 и 45 км соответственно.

По предварительной информации, хозяйка квартиры 1951 г.р. самостоятельно выбралась из горящего здания. Травмированную пожилую женщину госпитализировали в Сумскую центральную районную больницу. На момент прибытия пожарных пламя охватило кровлю и перекрытие дома по всей площади. Для обеспечения бесперебойной подачи воды при ликвидации пожара автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 2 км от места пожара. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные жилой дом, который не эксплуатируется, и хозяйственную постройку.

В 00:57 возгорание было локализовано, в 5:09 - ликвидировано. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие по всей площади.

Причина пожара выясняется, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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