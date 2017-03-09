На Сумщине будут судить директора коммунального предприятия На Сумщине будут судить директора коммунального предприятия, захватившим не только деньги, но и печать учреждения.

Роменской местной прокуратурой в марте текущего года направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении одного из бывших руководителей коммунального предприятия «Чистый город» Роменского городского совета, который, злоупотребляя служебным положением, из корыстных побуждений, в течение одного месяца завладел средствами предприятия на сумму более 31 тыс. грн и печатью, что привело к нарушению работы организации.

Как сообщил первый заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Анатолий Гриценко, в целях возмещения вреда, причиненного коррупционными действиями должностного лица, в суд подан соответствующий иск и наложен арест на имущество подозреваемого для обеспечения исковых требований.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 2 ст. 357 (похищение печати, повлекшее нарушение работы предприятия) УК Украины.

Сейчас дело находится на рассмотрении в Роменском районном суде. По закону такие противоправные действия наказываются ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.