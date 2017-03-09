В Сумах начинается продажа товаров к Пасхальным праздникам и поминальной недели Согласно решению исполнительного комитета, с 20 марта в Сумах начинают свою работу временные торговые площадки по продаже искусственных цветов.

Торговля искусственными цветами продлится до 25 апреля. Их будут продавать по ул. Засумская (от ул. 1-ая Набережная р. Стрелка до ул. Шевченко), ул. Засумская, 3 (со стороны ул. Шевченко), перекрестке ул. 1-ая Набережная р. Стрелка и пер. 9 мая (около рынка «Сумы Тобакко»).

Праздничную сдобу и кондитерские изделия сумчане смогут приобрести с 13 до 15 апреля. Такой товар будут продавать по ул. Шевченко, ул. 1-я Набережная р. Стрелка, ул. Герцена, ул. Леваневского (возле рынка МП ПТП «ВМ»), пр-т Курский, 105, перекресток ул. Интернационалистов и пр-та М. Лушпы (со стороны рынка Заречного Потребительского Общества).

Субъектам хозяйствования разрешается осуществлять торговлю искусственными цветами, сдобой и кондитерскими изделиями при условии соблюдения Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, Правил благоустройства города Сумы, налогового, трудового законодательства Украины.

Управлению «Инспекция по благоустройству города Сумы» поручено обеспечить контроль за соблюдением продавцами правил благоустройства города Сумы.