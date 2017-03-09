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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:26271

На Сумщине полиция нашла в частном доме больше килограмма марихуаны

Запрещенную «травку» нашли во время санкционированного обыска в доме 33-летнего жителя Шостки. Хозяин объяснил, что хранил ее исключительно для «снятия стресса».

Сотрудникам уголовного розыска Шосткинского отдела полиции стала известна информация, что 33-летний местный житель хранит дома наркотики. Во время осмотра его дома правоохранители во всех комнатах нашли тайники с марихуаной. «Травку» нашли даже в ванной комнате, в тумбочке под умывальником.

«Мужчине 33 года, он ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за хранение наркотиков, - комментирует Роман Бережной, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. – В настоящее время изъятое вещество направили на экспертизу».

Сам же владелец признается, что хранил наркотики исключительно для собственного употребления, ведь употребляет их около десяти лет, и они помогают ему расслабиться от стресса.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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