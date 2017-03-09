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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:30194

На Сумщине продолжают находить боеприпасы

Житель Конотопского района случайно нашел на остановке общественного транспорта более полусотни малокалиберных патронов, а сотрудники местного предприятия, при проведении хозяйственных работ, наткнулись на взрывоопасный предмет - ручную гранату Ф-1.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило сообщение о том, что во время проведения хозяйственных работ на территории одного из местных предприятий, обнаружен взрывоопасный предмет, внешне похожий на боеприпас.

По указанному адресу выехали правоохранители. Было установлено, что такая находка представляет собой ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. Сейчас место обнаружения боеприпаса ограждено и охраняется полицейскими. В ближайшее время сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожат опасную находку путем подрыва.

В этот же день, во время отработки одного из населенных пунктов Конотопщини, для работников полиции обратился 54-летний местный житель, который сообщил, что хочет добровольно выдать полиции найденные им боеприпасы. Пенсионер рассказал: на сельской остановке общественного транспорта заметил подозрительный пакет, осмотрев который, обнаружил полсотни патронов калибра 5,6 мм.

Такую «находку» полицейские немедленно изъяли и направили на экспертное исследование, а по данному факту следователи полиции открыли уголовное производство. Но учитывая, что человек добровольно выдал полиции найденные им запрещенные предметы, согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) он будет освобожден от уголовной ответственности.

Также, работники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и осмотрительными при проведении хозяйственных земельных работ. Если вы заметили подозрительный предмет, сохраняйте спокойствие, не приближайтесь к нему сами и предупредите об опасности окружающих людей. Немедленно сообщите о своей находке полицейских и ни в коем случае не прикасайтесь, не используйте вблизи открытого огня и не оставляйте это место без присмотра до прибытия специалистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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