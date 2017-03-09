В Сумах отметят 25-летие римско-католического прихода В субботу и воскресенье, 25 и 26 марта, в Сумах будут отмечать 25-летие возрождения прихода Благовещения Пресвятой Девы Марии.

О мероприятиях, которые состоятся на днях на брифинге 20 марта рассказали заммэра Степан Пак и настоятель прихода Войцех Стасевич.

Возрождение сумского прихода состоялось 25 марта 1992 года после почти 70-летнего перерыва. Сейчас он активно действует. Еженедельно в него приходит более 150 человек. Также уже более 20 лет при приходе работает благотворительная организация «Каритас».

Главные мероприятия по случаю юбилея возрождения прихода запланированы на воскресенье. В субботу же вечером (18:00) в Агентстве продвижения «Сумы» состоится дискуссионный разговор на тему: «Европейская перспектива для Украины?», в которой, в частности, примут участие Генеральный Консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, преподаватели вузов Польши. После присутствующие посмотрят фильм «Узник Майданeка» о священнике Омеляне Ковче, который во время Второй мировой войны спас от уничтожения тысячи людей.

Следующий день начнется возложением цветов (10:00) к Мемориалу воинам Войска Польского и могил участников АТО. После гости посетят ул. Люблинскую и Иоанна Павла II.

Через час, в 11:00, сумчан и гостей города ждут на Святую Мессу, которую проведет в приходе Благовещения Пресвятой Девы Марии епископ Харьковско-Запорожской епархии отец Станислав Широкарадюк.

Также в этом состоится открытие выставки «1050 лет христианства» (12:15) и презентация Центра волонтариата и Польского Дома (12:45).

«Мы хотим показать, что Сумы - город дружбы и толерантности. И какие бы ни случались провокации, Сумская область - пример межнациональной и межконфессиональной дружбы », - отметил настоятель прихода.