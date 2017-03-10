В Сумах индивидуальные налоговые консультации будут предоставляться по-новому

Новациями предусмотрено сокращение срока предоставления контролирующими органами бесплатной налоговой консультации по обращениям налогоплательщиков с 30 до 25 календарных дней.
Определены обязательные требования к оформлению обращения плательщиков, а именно: с 1 апреля обращения налогоплательщиков на получение индивидуальной налоговой консультации в письменной форме должны содержать:
- наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица, налоговый адрес, а также номер средства связи и адрес электронной почты, если таковые имеются;
- код согласно ЕГРПОУ (для юридических лиц) или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц) или серию и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили о это соответствующем контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);
- информацию о практической необходимости получения налоговой консультации;
- подпись налогоплательщика;
- дату подписания обращения.
При несоблюдении новых требований в заявлении-обращении налогоплательщика, налоговая консультация не будет предоставлена. Взамен ему будет отправлен ответ в порядке и сроки, предусмотренные Законом Украины "Об обращении граждан".