В Сумах индивидуальные налоговые консультации будут предоставляться по-новому С 1 апреля 2017 года вступает в силу новая редакция ст. 52 «Налоговая консультация» Налогового кодекса Украины. Указанные изменения предусмотрены Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» от 21.12.2016 №1797-VIII, - сообщают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

Новациями предусмотрено сокращение срока предоставления контролирующими органами бесплатной налоговой консультации по обращениям налогоплательщиков с 30 до 25 календарных дней.

Определены обязательные требования к оформлению обращения плательщиков, а именно: с 1 апреля обращения налогоплательщиков на получение индивидуальной налоговой консультации в письменной форме должны содержать:

- наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица, налоговый адрес, а также номер средства связи и адрес электронной почты, если таковые имеются;

- код согласно ЕГРПОУ (для юридических лиц) или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц) или серию и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили о это соответствующем контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

- информацию о практической необходимости получения налоговой консультации;

- подпись налогоплательщика;

- дату подписания обращения.

При несоблюдении новых требований в заявлении-обращении налогоплательщика, налоговая консультация не будет предоставлена. Взамен ему будет отправлен ответ в порядке и сроки, предусмотренные Законом Украины "Об обращении граждан".