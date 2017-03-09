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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:53208

На Сумщине служебный пес нашел похищенный ноутбук

Взломав входную дверь, злоумышленники украли из дома 34-летнего жителя Ворожбы его ноутбук.

Вечером в дежурную часть Белопольского отделения полиции позвонил 34-летний житель Ворожбы. Мужчина сообщил правоохранителям, что, в его отсутствие, взломав входную дверь, в его дом ворвались неизвестные и украли из помещения ноутбук. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой.

«Пес по кличке Эдвин, который уже неоднократно проявлял свои способности по поиску злоумышленников, быстро взял след и повел нас за собой, - говорит Александр Яковенко, инспектор кинологического центра ГУНП в Сумской области. - Пес вел группу поиска по следу более четырех километров через огороды и кустарники. На одной из улиц пес уверенно потянул нас в сарай возле одного из домовладений. И не зря. При осмотре сарая, принадлежащего 21-летнему ранее судимому жителю, мы и нашли похищенную вещь».

Сам хозяин отвергает любую причастность к краже и не понимает, как ноутбук оказался на территории его домохозяйства. Поэтому по данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках которого проводятся все необходимые следственные действия. Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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