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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:59395

На Сумщине у военного изъяли арсенал оружия

В Недригайловском районе полицейские в ходе санкционированного обыска домовладения 51-летнего военнослужащего обнаружили и изъяли два десятка патронов и 19 различных пиротехнических устройств военного назначения.

Для работников криминальной полиции Недригайловского отделения поступила информация, что 51-летний военнослужащий, проживающий в одном из сел района, незаконно хранит боеприпасы. В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась. Поэтому, получив решение суда, они провели обыск домовладения военнослужащего.

«В его гараже и летней кухне полицейские обнаружили два десятка патронов калибра 7,62 мм, три сигнальные мины различных систем, семь ручных дымовых гранат, восемь сигнальных зарядов и один имитационный патрон, - рассказывает Владимир Зубенко, начальник Недригайловского отделения полиции. - Мужчина рассказал, что все найденные предметы вывез из зоны АТО, где проходил службу до прошлой осени, и все это время использовал их как средство для отпугивания полевых вредителей ».

Сейчас все обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертное исследование. А по данному факту следственными открытое уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». За содеянное уголовное правонарушение мужчине может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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