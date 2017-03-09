В Сумах пенсионерам выплатили 131 миллион Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам города и Сумского района за март текущего года.

По состоянию на 20 марта на их обеспечение направлены средства в объеме 131342,21 тыс. грн. Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсий.