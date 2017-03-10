В Сумах подозревают госисполнителя в присвоении средств Прокуратура подозревает сотрудника государственной исполнительной службы в присвоении 16 тыс. грн.

Сумская местная прокуратура сообщила о подозрении старшему государственному исполнителю отдела государственной исполнительной службы Сумского городского управления юстиции, который путем злоупотребления своим служебным положением, используя при этом составленный им заведомо ложный официальный документ, завладел денежными средствами на общую сумму около 16 тыс. грн. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2013 году у указанного служащего находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в сумме 15977 грн с физического лица в пользу ООО «Укрпромбанк». В ходе принудительного исполнения решения государственным исполнителем с арестованного счета должника списаны средства и перечислены на расчетный счет взыскателя. Однако указанные средства в 2014 году вернулись на счет отдела государственной исполнительной службы в связи с ликвидацией ООО «Укрпромбанк».

Как сообщил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, в дальнейшем такие средства, если они не востребованы сторонами исполнительного производства в течение года со дня их зачисления на депозитный счет, зачисляются в Государственный бюджет Украины.

С целью незаконного обогащения государственный исполнитель решил завладеть указанными средствами, подделав распоряжение, согласно которому деньги были перечислены на счет его знакомой, которую он отметил как замененную сторону исполнительного производства. Часть денежных средств подозреваемый снял лично, остальные получила его знакомая.

В настоящее время служащий уже уволен с государственной исполнительной службы Сумского городского управления юстиции. За совершенное преступление подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.